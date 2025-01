السوداني يستقبل رئيس مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية

2025-01-17 01:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

لندن /عراق اوبزيرفر استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بالعاصمة لندن، اليوم الخميس، رئيس مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية فرحان نظامي، بمعية السفير البريطاني الأسبق لدى العراق جون ولكس. وجرى، خلال اللقاء، مناقشة سبل التعاون بين المركز والجامعات العراقية، وبحث إنشاء كرسي بحثي للعراق في المركز ليكون مظلة للبحوث بين الأكاديميين العراقيين …

