ريال مدريد يهزم سيلتا فيغو بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

2025-01-17 02:35:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (5-2) خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء الخميس، ضمن منافسات دور ال16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".وسجل لريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وإندريك (هدفين) وفالفيردي في الدقائق (37، 48، 108، 112، 119).بينما سجل لسيلتا فيجو بامبا وماركوس ألونسو بالدقائق 83 و(90+1).