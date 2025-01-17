قائد القيادة المركزية الأميركية يزور سوريا ملتزما بمنع عودة "داعش"

2025-01-17 07:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

الجنرال مايكل كوريلا أثناء زيارة سابقة إلى مخيم الهول (سنتكوم)

قالت القيادة المركزية الأميركية، الخميس، إن الجنرال مايكل كوريلا زار سوريا والتقى بعدد من القادة العسكريين الأميركيين، فضلاً عن مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأضافت القيادة في بيان على منصة "إكس" أن الزيارة تستهدف الحصول على تقييم حول التطورات في سوريا والحملة ضد تنظيم "داعش" هناك، والجهود المبذولة لمنع عودة ظهور التنظيم بالإضافة إلى الوضع المتطور في سوريا.

وأشارت إلى أن كوريلا زار أيضاً مخيم الهول ومخيمات أخرى تحوي آلاف الأشخاص المرتبطين بتنظيم "داعش".

وأكد كوريلا أن النازحين المرتبطين بـ"داعش" في مخيم الهول ومخيمات شمال سوريا هم في الحقيقة "جيش لـ(داعش) قيد الاعتقال"، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية تركز على دعم إعادة سكان مخيم الهول والمخيمات الأخرى لبلدانهم الأصلية.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية: "سنواصل العمل مع المجتمع الدولي لنقل مقاتلي (داعش) لبلدانهم الأصلية للبت النهائي في أمرهم"، وأضاف أن بلاده ملتزمة بمنع عودة تنظيم "داعش".

"العمال الكردستاني"

من جانبه، قال مسؤول في حزب "العمال الكردستاني" الخميس إن الجماعة المسلحة ستوافق على مغادرة شمال شرق سوريا إذا احتفظت قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة بدور مهم في قيادة مشتركة هناك.

وذكر المسؤول في المكتب السياسي للحزب بشمال العراق "أي مبادرة تؤدي إلى حكم شمال شرق سوريا تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو إلى أن يكون لها دور كبير في قيادة مشتركة، ستقودنا إلى الموافقة على مغادرة المنطقة".

وتصنف تركيا والولايات المتحدة وأوروبا حزب "العمال الكردستاني" منظمة إرهابية. ورفع الحزب السلاح على الدولة التركية منذ 40 عاماً في صراع أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألفاً.

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وبعد سقوط رئيس النظام السابق بشار الأسد في دمشق الشهر الماضي، هددت أنقرة بسحق وحدات حماية الشعب الكردية السورية المسلحة التي تعد جزءاً من قوات سوريا الديمقراطية التي تقول تركيا إنها امتداد لحزب "العمال الكردستاني".

وتقول أنقرة إنه يتعين حل قوات سوريا الديمقراطية وطرد جميع الأعضاء الكبار في حزب "العمال الكردستاني" من سوريا وإلا فإنها ستشن هجمات، مما أدى إلى مفاوضات حول مستقبل قوات سوريا الديمقراطية الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا.

وتدعو واشنطن إلى "انتقال منظم" لحلفائها الأكراد، وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية إن أي أعضاء من حزب "العمال الكردستاني" سيغادرون سوريا إذا وافقت تركيا على وقف لإطلاق النار.

وقال مسؤول حزب "العمال الكردستاني" في بيان مكتوب إن الحزب إذا غادر سوريا، فإنه سيواصل المراقبة عن بعد وسيعمل ضد القوات التركية أو يتخذ إجراءات حسبما تقتضي الحاجة.

وأضاف "سيتحدد مستقبل سوريا بعد العشرين من الشهر الجاري فور تولي ترمب السلطة"، في إشارة إلى تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يوم الإثنين القادم.

مؤتمر بشأن سوريا في باريس

من جانب آخر، قال‭ ‬قصر الإليزيه الخميس إن فرنسا تعتزم عقد مؤتمر بشأن سوريا في باريس يوم 13 فبراير (شباط).

وذكرت الرئاسة الفرنسية عقب اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الزعيمين ناقشا الوضع في سوريا.

وأضاف البيان "كرر زعيما البلدين التزامهما بدعم الانتقال السياسي العادل والشامل والذي يحترم حقوق جميع السوريين".



