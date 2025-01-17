الصين تعلن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% العام الماضي

2025-01-17 08:25:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، عن زيادة بنسبة 5% في نموها الاقتصادي في عام 2024.

وأشارت بيانات رسمية صينية ان "صادراتها بلغت في عام 2024 مستوى قياسيا بحوالى 3.400 مليار يورو، بزيادة 7,1% على أساس سنوي".

وكانت بكين حددت لنفسها هدف نمو يبلغ "حوالى 5%" بعد زيادة بنسبة 5,2% في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط أزمة مستمرة في قطاع العقارات وتباطؤ الاستهلاك المحلي وتحديات التجارة الخارجية.

وفي عام 2024، وصل الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 134,908 مليارات يوان (17,867 مليار يورو)، وفقا لتقديرات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية