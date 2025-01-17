خبير انتقالات يؤكد اتمام صفقة مرموش مع مانشستر سيتي

2025-01-17 08:35:03 - المصدر: واع

متابعة-واعقال المتخصص بانتقالات لاعبي كرة القدم فابريتسيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن صفقة انتقال اللاعب المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي "تمت".وأكد رومانو في منشوره أن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع فرانكفورت، بخصوص مرموش، وذلك بعد جولة مفاوضات أخيرة جمعت الناديين.وأضاف أن النجم المصري مرموش سيوقع عقدا مع السيتي لمدة 5 سنوات.وكان الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي قد علّق الأربعاء على أنباء تعاقد فريقه مع مرموش قائلا: "لا أعرف".وينتهي تعاقد مرموش مع آينتراخت فرانكفورت في 2027.ويقضى مرموش موسماً رائعاً مع فرانكفورت إذ ساهم في 30 هدفا خلال 18 مباراة بتسجيل 18 هدفا وصناعة 12 في جميع المسابقات.وسبق لصاحب الـ25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.المصدر : سكاي نيوز