طقس العراق.. أجواء صحوة في الوسط والجنوب وأمطار في الشمال

2025-01-17 09:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة في الوسط والجنوب وأمطاراً في الشمال.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم"، مبيناً أن "درجات الحرارة الصغرى ليوم غد في السليمانية ودهوك وأربيل 15، ونينوى وكركوك وصلاح الدين 17، والأنبار وبغداد 18، وديالى وواسط وبابل وكربلاء المقدسة والديوانية والنجف الأشرف 19، وميسان وذي قار والمثنى والبصرة 20".

وأضاف أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، يتحول إلى غائم جزئي الى غائم ليلاً في المنطقة الشمالية مع فرصة أمطار خفيفة وتساقط ثلوج خفيفة على أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

وأوضح أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار رعدية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".

ولفت إلى أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".