اليوم .. نسوي الصالات يلاعب نظيره اللبناني بالتصفيات الآسيوية في تايلاند

2025-01-17 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيخوض منتخبنا الوطني النسوي بكرة الصالات اليوم الجمعة آخر مبارياته أمام شقيقه اللبناني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية، التي تضيِّفها قاعة نونثابوري بالعاصمة التايلاندية بانكوك.وسيكون على الجهاز الفني بقيادة المدربة البرتغالية فييرا بيتنكور مراجعة حساباتها ومحاولة تعويض الأداء السيئ الذي قدمه الفريق العراقي خلال التصفيات.ومني وطني السيدات أول أمس الأربعاء بخسارة كبيرة من صاحب الضيافة تايلاند بنتيجة (1-7)،وتعرض قبل ذلك وطنـي السيدات لخسارة ثانية أمام الأحمر البحريني أيضاً بنتيجة (5-9)، أما المباراة الافتتاحية فكانت مع المنتخب الفلسطيني وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.يذكر أن نظام التصفيات ينص على ترشح المتصدر والـوصيف من كل مجموعة إضافة إلى أفضل ثالث، فضلاً عن بطل ووصيف النسخة السابقة إيران واليابان، والصين البلد المنظم، وبذلك يكتمل عقد المنتخبات الـ(12)، التيستخوض النهائيات، المقرّرة إقامتها في أيار المقبل.