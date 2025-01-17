وفد ثقافي يبحث في المغرب تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل البروتوكولات الثنائية

2025-01-17 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وفد من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، مع وزير الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل البروتوكولات الثنائية.وذكر بيان لوزارة الثقافة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أن "الوفد الثقافي العراقي برئاسة المدير العام لدائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار عضو اللجنة الدائمة للثقافة العربية علاء أبو الحسن اسماعيل التقى وزير الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية محمد مهدي بن سعيد على هامش أعمال مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في العاصمة الرباط".وأضاف أن "الجانبين ناقشا الخطط والمشاريع الثقافية المستقبلية بين المؤسستين الثقافيتين والتأكيد على ضرورة تشكيل فريق عمل ثقافي مشترك للعمل وفق البروتوكولات الثقافية الثنائية المُبرمة مسبقاً، والاستفادة من تبادل الخبرات وبناء القدرات للكوادر الثقافية في العراق والمملكة المغربية".وأشار البيان الى أن "رئيس الوفد العراقي قدم تبريكاته لقطاع الثقافة المغربي لتسنمه رئاسة المؤتمر الوزاري العربي للعامين المقبلين" مُعرباً عن "استعداد المؤسسة الثقافية العراقية لدعم الجهد الثقافي العربي بالشكل الذي يسهم في زهو واستدامة ألق الثقافة العربية".