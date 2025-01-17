2025-01-17 10:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلنت المصرف العقاري، اليوم الجمعة، أن خدمات الدفع الالكتروني حققت ثلاثة أضعاف مبالغ الجباية المستحصلة نقدياً.وقال مدير المصرف عباس الجواهري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المصرف اتخذ خلال 2024 عدة إجراءات منها إطلاق خدمات الدفع والتحصيل والجباية الكترونياً بتوجيه من رئيس الوزراء ضمن البرنامج الحكومي لوزارة المالية".وأضاف أن "نتائج تلك الإجراءات كانت إيجابية وأثمرت عن استحصال ثلاثة أضعاف مبالغ الجباية التي كان المصرف يستحصلها عن طريق التسديد النقدي".وذكر المصرف العقاري في وقت سابق، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وبتوجيه ومتابعة مدير عام المصرف العقاري عباس الجواهري، نعلن عن طفرة نوعية في تقديم خدماته إلى المواطنين عن طريق إطلاق خدمة الجباية والدفع الإلكتروني ومن خلال تطبيق الموبايل".وأضاف أن "هذا الإنجاز يعد من ضمن سلسلة الإنجازات التي تهدف الى تذليل الروتين وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين بأسلوب سهل ومرن".