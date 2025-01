2025-01-17 10:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أفادت وسائل إعلام يمنية، صباح اليوم الجمعة، باستهداف مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء بـ 5 غارات أمريكية. وقالت قناة المسيرة التابعة لـ"أنصار الله" عبر منصة "إكس": "عدوان أمريكي يستهدف مديرية حرف سفيان بـ 5 غارات".

