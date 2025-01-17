موعد قرعة وتفاصيل بطولة كأس ملك إسبانيا بعد تأهل الفرق الـ8

2025-01-17 11:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختتمت منافسات ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 لكرة القدم بفوزدرامي لريال مدريد على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-2، مساء أمس الخميس.

واكتمل عقد مرحلة ربع نهائي البطولة بعد وصول ريال مدريد إلى الدور التالي،حيث تأهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا كبار الدوري الإسباني، وعلىرأسهم برشلونة وريال مدريد، إلى جانب فالنسيا وأتلتيكو مدريد وريال سوسيدادوأوساسونا وخيتافي وليغانيس.

ولم يشهد دور الثمانية من مسابقة كأس ملك إسبانيا، أي مفاجآت، حيث سحقبرشلونة مضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدف.

فيما تمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق انتصار كبير على إلتشي برباعية نظيفة،بينما تخطى فالنسيا فريق أورينسي بسهولة بثنائية دون رد.

ومن المقرر أن تقام قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 الاثنين المقبل فيمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وستجري مراسم القرعة في الساعة الثالثة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الرابعةمساء بتوقيت أبوظبي والثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويتوقع أن تلعب منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025 بداية من 5 شباط/ فبرايرالمقبل.