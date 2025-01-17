الخسائر تتجاوز 100 مليار دينار.. أزمة خانقة تهدد قطاع الدواجن في كوردستان

2025-01-17 11:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس جمعية مربي الدواجن في السليمانية، ناظم عبدالله، يومالجمعة، حجم الخسائر الكبيرة التي يتكبدها مربو الدواجن في إقليم كوردستان خلالالعام 2024.

وقال ناظم عبدالله، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن انتشار الأمراض الموسميةخلال العام الحالي تسبب في تلف أكثر من 50% من الدواجن في الحقول الممتدة من زاخوإلى الفاو، وهو ما انعكس سلباً على الإنتاج وأسعار البيع"، مبيناً أن"الخسائر تجاوزت 100 مليار دينار عراقي في العام الماضي".

وأضاف، أن "قلة ساعات توفير الكهرباء (الوطنية)، التي لا تتجاوز خمسساعات يومياً، أجبرت مربّي الدواجن على شراء الوقود بأسعار مرتفعة لتشغيلالمولدات، مما زاد من التكاليف التشغيلية"، مشيراً إلى أن "تكلفة إنتاجكل كيلوغرام واحد من الدواجن تتراوح بين 2400 و2500 دينار عراقي، بينما يُباع بسعرأقل في السوق يتراوح بين 1900 و2000 دينار عراقي، مما يؤدي إلى خسائر مباشرةللمربين".

وتابع عبدالله، قائلاً إن "مربّي الدواجن في إقليم كوردستان يعانون منغياب الدعم الحكومي، على عكس نظرائهم في محافظات الوسط والجنوب الذين يحصلون علىالأعلاف والمستلزمات الزراعية مدعومة، بالإضافة إلى قروض مالية من المصارف لتطويرحقولهم".

كما أشار عبدالله، إلى "وجود مشكلات كبيرة تتعلق بمنع نقل الدواجن منإقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب من قبل السيطرات التابعة للحكومةالاتحادية"، مضيفاً أن "العراق والإقليم يعملان ضمن سلة غذائية واحدة،ولا ينبغي أن تُفرض قيود على تبادل المواد الغذائية والدواجن بين الجانبين".

كما دعا رئيس جمعية مربي الدواجن، الجهات الحكومية في إقليم كوردستانوالحكومة الاتحادية إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لدعم هذا القطاع الحيوي، بما يشملتقديم الدعم المالي، وتأمين الطاقة الكهربائية، وإزالة القيود التجارية بينالإقليم وباقي محافظات العراق".

ويعاني قطاع تربية الدواجن في إقليم كوردستان من تحديات متزايدة خلالالسنوات الأخيرة، أبرزها نقص الدعم الحكومي وارتفاع التكاليف التشغيلية بالمقابل،مما أدى إلى تزايد الضغوط على مربّي الدواجن وتراجع الإنتاج، ولا سيما في ظلانتشار الأمراض وضعف البنية التحتية اللازمة للإنتاج.