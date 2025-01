المصرف العقاري عن الدفع الالكتروني: حقق 3 اضعاف مبالغ الجباية النقدية

2025-01-17 11:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلنت المصرف العقاري، اليوم الجمعة، أن خدمات الدفع الالكتروني حققت ثلاثة أضعاف مبالغ الجباية المستحصلة نقدياً. وقال مدير المصرف عباس الجواهري للوكالة الرسمية تابعته عراق اوبزيرفر: إن “المصرف اتخذ خلال 2024 عدة إجراءات منها إطلاق خدمات الدفع والتحصيل والجباية الكترونياً بتوجيه من رئيس الوزراء ضمن البرنامج الحكومي لوزارة المالية”. وأضاف أن …

