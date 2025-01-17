اليوم ..إنطلاق منافسات الجولة (11) من نخبة اليد

2025-01-17 11:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة (11) من المرحلة الأولى لدوري النخبة بكرة اليد، حينما تقام 5 مباريات في بغداد ونينوى والسليمانية وديالى وبابل، إذ يخوض الكرخ المتصدر مهمة تبدو بالمتناول أمام الناصرية صاحب الترتيب الثامن.ويحل الحشد ثالث الترتيب ضيفاً على فريق القاسم صاحب المركز الثالث عشر بطموح العودة إلى العاصمة بنقاط كاملة تسهم في استمراره ضمن دائرة المنافسة على اللقب.وتفوق الحشد أخيراً على الفتوة بنتيجة (33 - 20)، ليبقى على بعد 3 نقاط من الصدارة.وفي بقية لقاءات اليوم سيلعب الفتوة مع بلدية البصرة، وديالى والمسيب، بينما ستكون قاعة السليمانية مسرحاً لمواجهة أصحاب الدار أمام الشرطة.وستقام جميع مباريات اليوم في نفس التوقيت عند الساعة الثانية ظهراً، باستثناء لقاء السليمانية والشرطة فسيكون عند الساعة الرابعة عصراً.



