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الحذر سيد الموقف في العراق بعد التغيير السوري.. خبير يوضح

الحذر سيد الموقف في العراق بعد التغيير السوري.. خبير يوضح
الحذر سيد الموقف في العراق بعد التغيير السوري.. خبير يوضح
2025-01-17 12:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر جاء التغيير السوري مفاجئة بالنسبة الى الدولة العراقية خصوصا وانها تربطها بتحالف استراتيجي مع نظام بشار الاسد بعد العام 2003 وكذلك يربطهم محور المقاومة ووحدة الساحات . ويقول الباحث بالشأن السياسي احمد السراجي لـ عراق اوبزيرفر إن “التغيير الذي جاء على يد جبهة النصرة المتمثلة بالجولاني والذي تغير اسمه فيما بعد الى …

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الحذر سيد الموقف في العراق بعد التغيير السوري.. خبير يوضح

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