الحذر سيد الموقف في العراق بعد التغيير السوري.. خبير يوضح

2025-01-17 12:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر جاء التغيير السوري مفاجئة بالنسبة الى الدولة العراقية خصوصا وانها تربطها بتحالف استراتيجي مع نظام بشار الاسد بعد العام 2003 وكذلك يربطهم محور المقاومة ووحدة الساحات . ويقول الباحث بالشأن السياسي احمد السراجي لـ عراق اوبزيرفر إن “التغيير الذي جاء على يد جبهة النصرة المتمثلة بالجولاني والذي تغير اسمه فيما بعد الى …

