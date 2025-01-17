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المصرف العقاري يحقق بالدفع الإلكتروني ثلاثة أضعاف مبالغ الجباية المستحصلة نقدياً

المصرف العقاري يحقق بالدفع الإلكتروني ثلاثة أضعاف مبالغ الجباية المستحصلة نقدياً
المصرف العقاري يحقق بالدفع الإلكتروني ثلاثة أضعاف مبالغ الجباية المستحصلة نقدياً
2025-01-17 12:18:04 - المصدر: ايشان

أعلن المصرف العقاري، اليوم الجمعة، أن خدمات الدفع الالكتروني حققت ثلاثة أضعاف مبالغ الجباية المستحصلة نقدياً. وقال مدير المصرف عباس الجواهري لوكالة الأنباء العراقية، وتابعته منصة “إيشان”: إن “المصرف اتخذ خلال 2024 عدة إجراءات منها إطلاق خدمات الدفع والتحصيل والجباية الكترونياً بتوجيه من رئيس الوزراء ضمن البرنامج الحكومي لوزارة المالية”. وأضاف أن “نتائج تلك الإجراءات […]

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المصرف العقاري يحقق بالدفع الإلكتروني ثلاثة أضعاف مبالغ الجباية المستحصلة نقدياً

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