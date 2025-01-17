2025-01-17 12:18:04 - المصدر: ايشان

أعلن المصرف العقاري، اليوم الجمعة، أن خدمات الدفع الالكتروني حققت ثلاثة أضعاف مبالغ الجباية المستحصلة نقدياً. وقال مدير المصرف عباس الجواهري لوكالة الأنباء العراقية، وتابعته منصة “إيشان”: إن “المصرف اتخذ خلال 2024 عدة إجراءات منها إطلاق خدمات الدفع والتحصيل والجباية الكترونياً بتوجيه من رئيس الوزراء ضمن البرنامج الحكومي لوزارة المالية”. وأضاف أن “نتائج تلك الإجراءات […]

ظهرت المقالة المصرف العقاري يحقق بالدفع الإلكتروني ثلاثة أضعاف مبالغ الجباية المستحصلة نقدياً أولاً على ايشان.



