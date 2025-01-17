2025-01-17 12:18:04 - المصدر: ايشان

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرى اتخاذ إجراءات ضد العسكريين الحريديم الذين لم يتقدموا للتجنيد بموجب المادة 12 من قانون خدمة الأمن، بعد استنفاد جميع الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. ويعتبر العسكري الذي يتخلف عن الحضور لتجنيده طبقاً لأحكام الأمر الذي تلقاه قد ارتكب جريمة التغيب عن الخدمة دون إذن، ويتوقع أن يواجه عقوبات جنائية. […]

ظهرت المقالة جيش الاحتلال يتخذ إجراءات بحق الحريديم الهاربين من الجيش أولاً على ايشان.



