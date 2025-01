2025-01-17 12:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةلتعزيز فرص إقرار مشروع قانون العفو العام، الذي طال انتظاره في العراق، صعّدت الأحزاب العربية السنّية نشاطها السياسي والإعلامي مؤخرًا. ويُعد هذا القانون أحد أبرز مطالب هذه القوى التي اشترطت تضمينه في مفاوضات تشكيل ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي جمع "الإطار التنسيقي"، والكتل الكردية والعربية السنّية، وأسفر عن تشكيل حكومة محمد شياع السوداني في أكتوبر/تشرين الأول […]

