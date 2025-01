2025-01-17 12:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة طقس العراق خلال الأيام المقبلة فيما أشارت إلى أن الأجواء ستكون معتدلة نهارا وباردة ليلا.

