بغداد تعلن استعدادها للمساعدة في تهدئة التوترات بين واشنطن وطهران

2025-01-17 12:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد قال وزير الخارجية فؤاد حسين، بإن بغداد مستعدة للمساعدة في تهدئة التوترات بين واشنطن وطهران إذا طلب منها ذلك. وأضاف بحسب "رويترز" أن "العراق لن يطمئن بشأن سوريا إلا عندما يرى عملية سياسية شاملة". وأكد: "نحاول إقناع الفصائل المسلحة بإلقاء السلاح أو الانضمام لقوات الأمن الرسمية".

