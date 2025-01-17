وفاة الفنان المصري فكري صادق

2025-01-17 13:15:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

توفي، اليوم الجمعة، الفنان المصري فكري صادق عن عمر ناهز 79 عاماً.

وأعلن خبر الوفاة نجله، الفنان مراد فكري صادق، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة".

وشارك فكري صادق في العديد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ السينما والمسرح المصري، ومن بين أبرز أعماله السينمائية "امرأتان ورجل"، "زمن عماد الدين" و"المرافعة"، كما قدم العديد من المسرحيات الناجحة مثل "أزواج بلا ماضي"، مما جعله واحداً من الأسماء اللامعة في مجال التمثيل.