بدعوة من نظيره الروسي.. الرئيس الايراني يصل الى موسكو للقاء بوتين

2025-01-17 13:15:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - موسكو









وصل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، الى موسكو؛ بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة "ارنا"، أن الرئيس بزشكيان سيعقد في موسكو، لقاءات على حدة مع كل من الرئيس الروسي فلادمير بوتين ورئيس الوزراء ". كما سيتم على امتداد هذه الزيارة، توقيع وثيقة التعاون الستراتيجي الشامل بين طهران وموسكو، من قبل الرئيسين الايراني والروسي". وكانت الرئاسة الروسية (الكرملين) أعلنت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان سيبحثان الجمعة في موسكو، الأوضاع في سوريا والوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ومنطقة القوقاز.

وجاء في بيان للكرملين :" من المتوقع أن تتناول المحادثات القضايا الرئيسة ذات الاهتمام المشترك على الأجندة الدولية والإقليمية وتشمل تطورات الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا وفلسطين، ومنطقة القوقاز، والوضع حول البرنامج النووي الإيراني".

وقد أعلن كاظم جلالي السفير الإيراني لدى روسيا في 26 ديسمبر/كانون الاول الماضي أن (اتفاقية روسية إيرانية شاملة) سيتم توقيعها اليوم 17 يناير/كانون الثاني ، في موسكو خلال المحادثات بين الرئيسين بوتين وبزشكيان".

وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي قد صرح لوسائل إعلام روسية أن الاتفاقية تجسد رغبة موسكو وطهران في التعاون في مجالي الأمن والدفاع، حيث تحتوي، من بين أمور أخرى، على عنصر دولي، وتولي اهتماما خاصا لتعزيز التفاعل لصالح السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتجسد رغبة الطرفين في مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة عدد من التحديات والتهديدات المشتركة الأخرى"



