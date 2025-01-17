2025-01-17 13:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، القبض على عصابة لترويج العملة المزيفة في النجف.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في النجف الاشرف ألقت القبض على عصابة عن طريق صفحات التواصل تقوم بالمتاجرة وترويج العملة المزيفة في قضاء الكوفة، وأيضا يقومون بعمليات السرقة مستخدمين احد المزارع لتنفيذ عملياتهم".

وأضافت أنه "تم تسليم المتهمين إلى القضاء لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفق الإجراءات الأصولية".