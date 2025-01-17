سرايا السلام تقبض على "إرهابي" وتسلمه اصوليا لاستخبارات سامراء

2025-01-17 13:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت الإدارة المركزية لسرايا السلام التابعة للتيار الوطني الشيعي، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، القبض على متهم بالإرهاب وتسليمه إلى قسم استخبارات ومكافحة إرهاب سامراء.

وبحسب وثيقة صادرة عن السرايا وتلقتها "بغداد اليوم" فإن "الإرهابي يدعى "خلف حديد الجبوري" وهو مطلوب وفق المادة (4 إرهاب) لورود اسمه ضمن وثائق د١عـ.ـش الإرهـ.ـ١بي".

وبينت أنه "تم تسليمه أصولياً الى قسم استخبارات ومكافحة إرهاب سامراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

نص الوثيقة أدناه:











