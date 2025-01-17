الحناء.. صبغة للزينة والعلاج موطنها أقصى جنوبي العراق (صور)

2025-01-17 13:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ما إنتدخل سوق كركوك الكبير، تنبعث مختلف روائح التوابل، ولكل منها ما يميزها، ومنضمنها رائحة الحناء، ولعل أبرز أنواع الحناء العراقي، هو الذي يزرع في مدينة الفاوبمحافظة البصرة، وكذلك في إقليم كوردستان، فهي علامة عراقية بامتياز، ولكن رغم هذافإن المستورد وجد موطئ قدم في السوق.

والحناء هي صبغةمحضرة من نبات القناوية، المعروف أيضاً باسم شجرة الحناء، وتنفرد محافظة البصرةبزراعتها وتحديد قضاء الفاو أقصى الجنوب المطل على الخليج، حيث تكون زراعتها بصورةموسمية في أشهر آذار/ مارس، وآب/ أغسطس من كل سنة، عند اعتدال الأجواء وتكون درجاتالحرارة غير مرتفعة وعندما تنمو الشجرة يتم قطف أوراقها على مدار العام.

تُزرع في الفاووتُصنع بكوردستان

ويقول عباسالعطار، أحد باعة الحناء في سوق العطارين في كركوك، لوكالة شفق نيوز، إن"نبتة الحناء تعتبر من الأشجار المهمة والتي تعطي أوراقها منتج الحناء، الذييستخدم في طلاء الأيدي ووضعه على رؤوس النساء والرجال، ولعل العراق يزرع كمياتمحددة من الحناء حيث تشتهر مدينة الفاو بزراعتها وتصديرها إلى المحافظاتكافة".

ويضيف أن"الحناء يستخرج من أوراق الشجرة التي تكون على جانبي الغصن الكبير لها، وتكونأشبه بشجرة الرمان، حيث يتم جني الأوراق وتجفيفها ومن ثم طحنها لتكون باودر منالحناء".

ويشير إلى أن"حناء الفاو قليلة جداً في الأسواق، وهناك تجار محددين يجلبونها لأسواقكركوك، ويصل سعر الكليو غرام الواحد منها إلى 20 دولاراً، وهذه الحناء تكون طبيعيةبنسبة 100%، وكذلك توجد أصناف أخرى، ولكن حناء الفاو تعتبر رقم واحد فيالعرق".

ويؤكد"تتميز نبتة الحناء البصراوية بأوراقها الخضراء الجميلة وأزهارها التي تتخذلوناً وردياً أو أبيضاً، ومن فوائدها تعزيز صحة الشعر، ومحاربة تساقطه والوقاية منقشرة الرأس وغيرها من الأمور المهمة للشعر، فضلاً عن زيادة نعومته".

حناء كوردستان

ويشير العطار،إلى أن "هناك حناء تنتج في إقليم كوردستان وتعتبر من النوعيات الجيدة وتباعبأسعار تصل إلى 10 دولارات للكيلو غرام الواحد، يتم توزيعها على الأسواق المحليةفي كركوك ومدن الإقليم وكذلك إلى بغداد ومحافظات الجنوب"، مشيراً إلى أن"الحناء العراقية لها مشترين حتى من خارج البلاد".

الحناء الخليجيةوالإيرانية

محمد أحمد، وهوبائع حناء أيضاً في سوق كركوك، يشير إلى أن "الحناء فيها أنواع مختلفة، منهاالتي يتم استيرادها من دول الخليج وكذلك الحناء الإيرانية، وهذه يتم استيرادهاوبيعها حسب الطلب والرغبة".

ويبيّن أحمد،لوكالة شفق نيوز، أن "سعر الكيلو غرام الواحد يتراوح بين 10 دولارات إلى 15دولاراً، ولها ألوان متعددة كالأسود والبني وغيرها من الألوان، والنساء هن الأكثرشراء للحناء حيث يتم استهلاك كميات كبيرة منها تقدر بالأطنان، منها ما يُستخدم فيالأعراس والمناسبات الخاصة والعامة".

ويتابع أن"الحناء تدخل أيضاً بفن الرسم المؤقت على الجسم كالوشم حيث تدوم لمدة تتراوحبين الأسبوع إلى ثلاثة أسابيع، ويتم استخدام الحناء منذ العصور القديمة في مصرالقديمة لصبغ الجلد والشعر والأظافر، وكذلك الأقمشة بما في ذلك الحرير والصوفوالجلد، وتاريخياً، تم استخدام الحناء في غرب آسيا بما في ذلك شبه الجزيرةالعربية".

فوائد الحناءالصحية

من جانبه، يبينالمختص في الأدوية العشبية صباح خالد، لوكالة شفق نيوز، أن "نبات الحناءاستخدم علاجاً في الثقافات الشرقية لآلاف السنين، واستخدم الزيت واللحاء والبذورللحصول على فوائد الحناء الطبية، لما تحتويه هذه الأجزاء من تركيز عالٍ لموادكيميائية ومغذيات مفيدة في مقاومة الالتهابات والجراثيم والفيروسات، وأيضاً في خفضضغط الدم، وغير ذلك الكثير من الفوائد، وهذه الفوائد يسرت قبول الحناء كعلاج عشبيعلى نطاق واسع في الدول الأوروبية".

ويتابع"معظم الناس يعتقدون أن الحناء تعمل على تلوين الشعر فقط، إلا أن دورها يتعدىذلك بكثير، فهي تعمل على تقوية الشعر، والصبغة مؤقتة لا تؤثر على جذور الشعركالأصباغ الكيميائية الأخرى، كما أنها تعمل على حماية الطبقة الخارجية من الشعرة(الكيوتكل)، مما يمنع التقصف والجفاف، ويعطي للشعر مظهراً متألقاً، وتساعد الأشخاصالذين يعانون من فقدان الشعر، والذين يعانون من القشرة".

ويشير إلى أن"زيت الحناء له دور في معالجة التجاعيد وآثار الشيخوخة الأخرى، هذا بالإضافةإلى دورها في تقليل آثار الندوب والنمش، كما أن خواصها المضادة للفيروساتوالبكتيريا يمكن أن تحمي أكبر جهاز في الجسم وهو الجلد، لذا قد تعد مكافحةالشيخوخة واحدة من فوائد الحناء ولهذا نجد النساء والرجال يشترون الحناءلاستخداماتها المتعددة ولكونها نبته طبيعية ولها فوائد كثيرة للإنسان".