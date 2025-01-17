الأنبار.. الأهالي يناشدون لإنقاذ طالباتهم من الطرق "المتهالكة والموحلة"

2025-01-17 13:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ناشد أهالي حي الخضراء في الفلوجة بمحافظة الأنبار، يوم الجمعة،الجهات المعنية بالتدخل العاجل لعدم قدرة طالبات المنطقة على الذهاب إلى المدارسبسبب الطرق "المتهالكة والموحلة".

وقال الأهالي في أحاديث لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 900 طالبةيواجهن معاناة يومية خلال توجههن إلى المدرسة بسبب تدهور حالة الطرق المؤديةإليها، والتي أصبحت مليئة بالحفر والطين نتيجة الأمطار المتكررة وسوء البنيةالتحتية"

وأوضح الأهالي، أن "الطالبات يعانين من الانزلاق والسقوط في الوحل،مما يؤثر على سلامتهن ويُضعف من قدرتهن على الوصول إلى المدرسة بكرامة وأمان".

وأشاروا إلى أن "الوضع الحالي تسبب بتأخير الطالبات عن الدوام المدرسيبشكل يومي، إضافة إلى تأثيره النفسي على الفتيات، خاصة أن المنطقة تشهد غياباًواضحاً لأي جهود حقيقية لإعادة تأهيل الطرق".

وطالب الأهالي، بـ"تدخل الجهات الحكومية، وعلى رأسها قائمقاميةالفلوجة، فضلاً عن الجهات المعنية في محافظة الأنبار، لتوفير حلول سريعة من خلالتبليط الطرق أو على الأقل تسوية الشوارع وتوفير مسارات آمنة للطالبات".

وأضاف أحد أولياء الأمور، أنه "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذهالمعاناة التي تمس البنات والأسر، التعليم حق أساسي، ولا يمكن القبول بأن تُعيقهذه الظروف السيئة مسيرة الطالبات".

من جهته قال مسؤول إعلام قائممقامية قضاء الفلوجة، وحيد المحمدي، لوكالةشفق نيوز، إن "الجهات المختصة بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول المشكلةالمطروحة"، داعياً إلى "تزويدهم بالصور وموقع الحي بدقة لتسهيلالإجراءات اللازمة".

وأضاف المحمدي، أن "الموقع قد تم تحديده مبدئياً"، مشيراً إلى أن"القسم المختص قد تم إبلاغه بالفعل، ويجري العمل على اتخاذ الخطوات المناسبةلمعالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن".