بعد الأداء المخيب.. 3 نجوم من ريال مدريد على قائمة الرحيل

2025-01-17 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف موقع "fichajes" الرياضي الإسباني، أن ثلاثة من نجوم ريالمدريد في طريقهم إلى مغادرة أسوار النادي الملكي بعد أن خيبوا أمل جماهير وإدارةالنادي.

ووفقاًللموقع بإن الهزيمة الثقيلة التي تلقاها ريال مدريد على يد غريمه التقليدي برشلونةفي نهائي كأس السوبر الإسباني، لم تكن مجرد خسارة في مباراة كرة قدم، بل كانتبمثابة زلزال هزّ أركان "البيت الأبيض"، وأثار عاصفة من الغضب والاستياءفي أوساط جماهير النادي الملكي.

لميقدم الفريق بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي الأداء المنتظر، وظهرتثغرات واضحة في مختلف الخطوط، مما دفع رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى التحركسريعاً لتحديد المسؤولين عن هذا الأداء المُخيّب للآمال، واتخاذ قرارات صارمةلإعادة الفريق إلى مساره الصحيح.

وتُشيرمصادر الموقع الإسباني إلى أن ثلاثة أسماء لامعة باتت على قائمة الراحلين عنسانتياغو برنابيو في الميركاتو الصيفي المُقبل، بعد أن فقدوا ثقة الإدارة، وخابتآمالهُم فيهم.

أوريلينتشواميني

وصلالفرنسي أوريلين تشواميني إلى ريال مدريد، في صيف 2022، وسط ضجة إعلامية كبيرة،حيث اعتبرته الإدارة إحدى أهم الركائز التي سيُبنى عليها مستقبل الفريق في خطالوسط.

لكنبعد مضيّ موسمين ونصف على انضمامه إلى "الميرينغي"، لم يُقدّم تشوامينيالمستوى المنتظر منه، وخابت الآمال التي عُلّقت عليه.

تراجعمستوى تشواميني بشكل ملحوظ، وفقد تأثيره وسط الملعب، ولم يُظهر القدرة على قيادةخط وسط مدريد كما كان مُتوقعًا. ويبدو أن التكلفة الباهظة التي دفعها ريال مدريدللحصول على خدماته لم تُترجَم إلى أداء مُقنع على أرض الملعب.

فيرلاندميندي

لميكن أداء الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي مُقنعاً هو الآخر، حيث تعرّضلانتقادات لاذعة بسبب أخطائه الدفاعية وتذبذب مستواه. لكن مشكلة ميندي لا تقتصرعلى أدائه داخل الملعب، بل تتعداها إلى مطالبه المادية التي أثارت استياء الإدارة.

فقدطالب اللاعب بزيادة كبيرة في راتبه لتجديد عقده مع النادي، وهو أمر رفضته الإدارةبشكل قاطع، خاصة في ظلّ مستواه المتواضع. ويبدو أن رحيل ميندي عن ريال مدريد باتمسألة وقت فقط.

لوكاسفاسكيز

رغمأن لوكاس فاسكيز كان لاعباً مُهماً في ريال مدريد على مدار سنوات، إلا أن مستواهتراجع بشكل كبير هذا الموسم، ولم يعد يُقدم الإضافة المطلوبة في مركز الظهيرالأيمن.

وأظهرأداء فاسكيز الضعيف الحاجة الملحة لتعزيز الجهة اليُمنى للفريق، التي تُعد إحدىنقاط الضعف الرئيسة في الفريق.

ويبدوأن فاسكيز سيكون واحداً من ضحايا إعادة بناء الفريق التي سيقوم بها بيريز فيالصيف، خاصة أن الأخير اعتاد على القرارات الثورية لتصحيح مسار الفريق.