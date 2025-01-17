العراق بالمقدمة .. حصة أوبك ترتفع في واردات الهند من النفط لأول مرة منذ 9 سنوات

2025-01-17 14:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من المتوقع أن تنخفض حصة روسيا في ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم في عام 2025 بعد أن أعلنت واشنطن يوم الجمعة الماضي عن عقوبات جديدة تستهدف منتجَين وناقلات نفط روسية، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات من ثاني أكبر منتج في العالم إلى الهند والصين وقلل من توافر الناقلات.

وأظهرت البيانات أن الهند استوردت 4.84 ملايين برميل يوميا من النفط في عام 2024، بزيادة 4.3 بالمئة عن العام السابق.

وكشفت البيانات أن حصة أوبك في واردات الخام الهندية في 2024 ارتفعت إلى نحو 51.5 بالمئة، مقارنة مع 49.6 بالمئة في 2023، بينما استقرت حصة روسيا في 2024 عند 36 بالمئة تقريبا.

وقالت بريتي ميهتا، المحللة في شركة وود ماكنزي الاستشارية، إن طلب مصافي التكرير في آسيا على النفط الخام من الشرق الأوسط، وخاصة الهند، ارتفع بسبب تراجع الإمدادات الروسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في قطاع التكرير الشهر الماضي أن مصافي التكرير الهندية زادت مشترياتها من النفط الخام من الشرق الأوسط منذ أواخر عام 2024 مع انخفاض الإمدادات الروسية.

وأظهرت البيانات أن حصة نفط الشرق الأوسط في واردات الهند من الخام في ديسمبر ارتفعت إلى أعلى مستوى في 22 شهرا إلى حوالي 52 بالمئة.

ومع ذلك، ظلت روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند، يليها العراق والسعودية في كانون الأول/ ديسمبر.