محافظ كربلاء المقدسة: سنباشر بتجهيز الدوائر والمجمعات السكنية بمنظومات الخلايا الشمسية

2025-01-17 14:15:02 - المصدر: واع

كربلاء-واع- عباس الرحيميأكد محافظة كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الجمعة، أن المحافظة ستباشر بتجهيز الدوائر الحكومية والمجمعات السكنية بمنظومات الخلايا الشمسية.وقال الخطابي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة أعطت صلاحيات لثلاث محافظات كمرحلة تجريبية أولية للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية"، لافتاً الى أن "هذا الاستثمار يندرج تحت مسمى الطاقة النظيفة، وسيكون محدوداً ضمن مناطق جغرافية محددة وتوفير الطاقة الكهربائية المستدامة لها".وأضاف أن "الأمر الآخر في توفير الطاقة النظيفة هو مبادرة إطلاق القروض للمواطنين من قبل المصارف لشراء منظومات الخلايا الشمسية ونشر ثقافة استخدامها"، مؤكداً أن "حكومة كربلاء المحلية ستبدأ بتطبيق نشر الخلايا الشمسية في الدوائر الحكومية والمجمعات السكنية ثم المنازل والبيوت".وتشهد محافظة كربلاء المقدسة إقبالاً على اقتناء منظومات الخلايا الشمسية في المنازل والبيوت بعد إطلاق مبادرة بإقراض المواطنين لشراء الخلايا الشمسية وتوفير الطاقة النظيفة.