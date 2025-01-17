وزير الكهرباء يوجه بتشكيل غرفة عمليات لزيارة الإمام الكاظم (ع)

2025-01-17 14:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، بتشكيل غرفة عمليات لزيارة الإمام الكاظم (عليه السلام).وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فاضل ‏‎ترأس اجتماعاً مع مدير عام ومسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد ومدير عام الدائرة الفنية، في مقر الدائرة بالكرخ"، موجهاً "بتشكيل غرفة عمليات مركزية لتأمين متطلبات زيارة الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) في الكاظمية المقدسة".‏‎وشدد على "استنفار جميع الجهود الفنية والهندسية، لإنجاح خطة تأمين الطاقة الكهربائية خلال أيام الزيارة"، مؤكداً على "أهمية توفير أفضل الخدمات للزائرين".وتابع البيان أن "الاجتماع تضمن استكمال مناقشات الخطة التنفيذية لفك الاختناقات في العاصمة استعداداً للموسم الصيفي المقبل".وأوعز الوزير "بتأمين قطع الغيار اللازمة منذ الآن، وإجراء الصيانة الدورية للعجلات والمعدات، ضماناً لجاهزيتها خلال موسم الذروة".‏‎وأكد على "أهمية العمل المسبق والتخطيط المبكر لمواجهة تحديات الصيف القادم"، مبيناً "ضرورة تضافر جهود جميع العاملين في قطاع الكهرباء لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".