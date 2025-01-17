نفوق حمارين جراء انفجار عبوة من مخلفات داعش في ديالى

2025-01-17 14:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بنفوق حمارين جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز،أن "عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش انفجرت على حمارين اثنين أثناء بحثهما عن الطعام في أطراف سلسلة جبال حمرين من جهة ناحية قره تبة شمال شرقي ديالى".

وأضاف المصدر أن "انفجار العبوة أسفر عن نفوق الحمارين في الحال"، فيما لم تسجل اضرار بشرية"، لافتا إلى أن "الأجهزة الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول مكان الإنفجار واتخذت الإجراءات اللازمة".