بعد رفع سعر الفيزا.. البحرينيون ممتعضون وزخم كبير بمنفذ سفوان العراقي (فيديو)

2025-01-17 14:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أثار قرار العراق برفع سعر سمةالدخول "الفيزا" لأراضيه بالنسبة للمواطنين البحرينيين، جدلا واسعا،وتسبب بزخم كبير في منفذ سفوان الحدودي، حيث وقف الزائرون من دولة البحرين،بطوابير طويلة، بعد تفاجئهم من السعر الجديد، وفيما أبدوا امتعاضهم من القرار، طالبوابإعادة السعر لما كان عليه سابقا.

و قال مصدر في منفذ سفوان الحدودي لوكالة شفقنيوز، إن "الزيادة الحاصلة في سعر (الفيزا) الممنوحة لمواطني دولة البحرين،سببه فرض مبالغة مالية إلزامية للتأمين الصحي، وهو معمول به في كل دول العالم، لكنالأمر أثار استياء البحرينيين بسبب ارتفاع السعر".

و قال عددٌ من الوافدين البحرينيين في منفذسفوان لوكالة شفق نيوز: إنه "تفاجئنا بهذه الزيادة في تسعيرة (الفيزا)،وبقينا عالقين في المنفذ لأكثر من عشر ساعات بسبب الزخم الحاصل والأعداد الكبيرةالقادمة للعراق".

وأضافوا أن "الفيزا كانت سابقا بـ80دولارا والآن أصبحت بـ160 دولارا، ما يعادل 80 دينارا بحرينيا، بينما فيزا الدخولعبر مطار النجف الدولي ما زالت 85 دولارا".

وتابعوا، أن "المواطن البحريني يدخل إلىلندن بفيزا قيمتها 13 دولارا فقط، أي 5 دنانير بحرينية، بالمقابل العراق يطلب منامبالغ عالية وهي أعلى (فيزا) فرضت على البحرين لغاية الآن"، مطالبين الحكومةالعراقية بـ"إعادة النظر في الموضوع والتفكير بالروابط الدينية والاجتماعيةالتي تربطنا مع العراقيين".