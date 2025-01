العراق على صفيح ساخن بعد زلزال سوريا.. ارتباك سياسي ومخاوف أمنية!

2025-01-17 14:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق أوبزيرفر أحدث التغيير المفاجئ في سوريا حالة من الارتباك في المشهد العراقي، خاصة أن بغداد تربطها علاقات استراتيجية مع نظام بشار الأسد منذ عام 2003، فضلاً عن انتمائهما إلى محور المقاومة ووحدة الساحات. هذا التحول غير المتوقع، الذي جاء على يد جبهة النصرة بقيادة الجولاني، الذي غير اسمه لاحقًا إلى أحمد الشرع، …

