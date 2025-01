تحذير.. هذه الطيور مهدد بالانقراض في العراق

2025-01-17 14:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، اليوم الجمعة، من انقراض 16 نوعا من الطيور المهاجرة الى العراق بسبب الصيد الجائر. وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان، ان “العراق هو محطةً مهمةً للطيور المهاجرة، حيث تستقبل أراضيه، خاصةً الأهوار والمسطحات المائية، أعدادًا كبيرةً من هذه الطيور سنويًا، تصل إلى 270 نوعًا من …

