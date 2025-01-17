2025-01-17 14:45:04 - المصدر: ايشان

اكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي ان العراق محطةً مهمةً للطيور المهاجرة، حيث تستقبل أراضيه، خاصةً الأهوار والمسطحات المائية، أعدادًا كبيرةً من هذه الطيور سنويًا. تصل إلى 270 نوعًا من الطيور. واضاف ان الطيور المهاجرة التي تصل إلى العراق من روسيا وسيبريا وكندا والصين تنتمي إلى أنواع متعددة، بعضها نادر ومهدد بالانقراض […]

ظهرت المقالة الصيد الجائر يهدد الخضيري والفلامنكو ونحو 270 نوعا من الطيور المهاجرة أولاً على ايشان.



