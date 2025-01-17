2025-01-17 14:45:04 - المصدر: ايشان

استعرضت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أبرز عمليات تبادل الأسرى مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مع اقتراب إتمام صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة الأحد المقبل. وحسب التقرير فإن عمليات التبادل مع إسرائيل بدأت بعد نكبة فلسطين عام 1948، وذلك قبل أن تبدأ التنظيمات والفصائل الفلسطينية، وقد تمت العديد من عمليات التبادل المصرية والسورية والأردنية […]

ظهرت المقالة أبرز عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتلين: من النكبة إلى الهدنة أولاً على ايشان.



