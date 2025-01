العراق يجدد دعواته لتفكيك مخيم الهول: تهديد أمني يطال المنطقة بأكملها

2025-01-17 14:50:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في سوريا، يجد تنظيم داعش في الفراغ الأمني فرصة لتعزيز نفوذه، ما أعاد ملف مخيم الهول السوري إلى الواجهة باعتباره “قنبلة بشرية موقوتة”. وأكد النائب العراقي عامر الفايز أن بغداد قدمت طلبًا رسميًا لتفكيك المخيم، محذرًا من خطورته على الأمن الداخلي والإقليمي. وقال الفايز إن المخيم يضم أكثر […]

