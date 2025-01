2025-01-17 14:50:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة أن أزمة نقص السيولة في المؤسسات المالية العراقية تزداد تعقيداً، حسب ما أكد رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي، اليوم الجمعة، مرجعا السبب إلى اكتناز 70% من الأموال داخل المنازل وعدم تفاعل شرائح واسعة من المجتمع مع النظام المصرفي. وقال التميمي، إن "نقص السيولة أمر توقعناه منذ عامين، وحذرنا منه مراراً، خاصة مع استمرار […]

