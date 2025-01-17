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النائب احمد الجبوري يحث مجلس نينوى بالاسراع بحسم مدراء الوحدات الادارية

النائب احمد الجبوري يحث مجلس نينوى بالاسراع بحسم مدراء الوحدات الادارية
النائب احمد الجبوري يحث مجلس نينوى بالاسراع بحسم مدراء الوحدات الادارية
2025-01-17 15:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  نينوى 

حث النائب احمد الجبوري، اليوم الجمعة ( 17 كانون الثاني 2025 )، مجلس محافظة نينوى على ضرورة حسم موضوع مدراء الوحدات الادارية.

وذكر الجبوري في تغريدة له على منصة "X" وتابعتها "بغداد اليوم"، مجلس محافظة نينوى، بقوله: " يتوجب عليكم مراجعة أداءكم وأخذ دوركم في الفصل بينكم وبين ادارة الحكومة المحلية وحسم موضوع مدراء الوحدات الإدارية"، مخاطبا المجلس، "ممارسة دوركم الدستوري في اختيار المدراء العامون لكافة الدوائر فضلا".



النائب احمد الجبوري يحث مجلس نينوى بالاسراع بحسم مدراء الوحدات الادارية

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