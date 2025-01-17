النائب احمد الجبوري يحث مجلس نينوى بالاسراع بحسم مدراء الوحدات الادارية

2025-01-17 15:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

حث النائب احمد الجبوري، اليوم الجمعة ( 17 كانون الثاني 2025 )، مجلس محافظة نينوى على ضرورة حسم موضوع مدراء الوحدات الادارية.

وذكر الجبوري في تغريدة له على منصة "X" وتابعتها "بغداد اليوم"، مجلس محافظة نينوى، بقوله: " يتوجب عليكم مراجعة أداءكم وأخذ دوركم في الفصل بينكم وبين ادارة الحكومة المحلية وحسم موضوع مدراء الوحدات الإدارية"، مخاطبا المجلس، "ممارسة دوركم الدستوري في اختيار المدراء العامون لكافة الدوائر فضلا".











