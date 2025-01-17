منتخب العراق للسيدات يفوز على نظيره اللبناني ويكتفي بالمركز الرابع

2025-01-17 15:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز المنتخب العراقي للسيدات على نظيره اللبناني، يوم الجمعة، في الجولةالرابعة لتصفيات كأس آسيا لكرة الصالات.

وجرتالمباراة في قاعة نونثابوري في العاصمة التايلندية بانكوك، وانتهت لصالح منتخبالعراق بنتيجة 2-1، لينهي المنتخب مشاركته في تصفيات كأس آسيا للصالات في المركزالرابع.

ووقعالمنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب كلاً من فلسطين ولبنان والبحرين،بالإضافة إلى البلد المستضيف، تايلاند.

وكانمنتخب سيدات العراق قد تعادل مع نظيره الفلسطيني 1-1 في أولى مواجهاتهضمن نفس التصفيات، وخسر أمام البحرين في المواجهة الثانية بنتيجة 5-9، كماخسر أمام تايلند في المواجهة الثالثة بنتيجة 1-7.