مانشستر سيتي يجدد عقد هالاند لعشر سنوات

2025-01-17 15:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت إدارة نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، يومالجمعة، عن تمديد عقد لاعبها النرويجي إيرلينغ هالاند حتى صيف 2034.

وقالتالإدارة في بيان رسمي إن هالاند وقع عقداً جديداً لمدة عشرة أعوام مقبلة معالنادي.

وانضمهالاند صاحب الـ24 عاماً إلى مانشستر سيتي قادماً من بروسيا دورتموند الألماني فيصيف العام 2022.

وفيموسمه الأول مع مانشستر سيتي، أثبت الدولي النرويجي تألقه وساهم في تحقيق الثلاثيةالتاريخية المتمثلة في الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

ونشرالحساب الرسمي لمانشستر سيتي رسالة مصورة لهالاند يوجه خلالها الشكر لجماهير فريقهويؤكد أنه باقٍ مع النادي حتى 2034.

وسجلهالاند هذا الموسم 21 هدفاً مع مانشستر سيتي وقدم تمريرة حاسمة بينما وصلت أهدافالنجم النرويجي مع السيتي إلى 11 هدفاً على مدار 126 هدفاً وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وحققهالاند لقب هداف الدوري الإنكليزي في الموسم الماضي.