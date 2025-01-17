بسبب "تعثرات" التوريد الإيراني.. الكهرباء العراقية تتعاقد مع شركة إماراتية لتجهيز الغاز

2025-01-17 15:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباءأحمد موسى، يوم الجمعة، أن الغاز الإيراني المورد للعراق، ما يزال متوقفاً،باستثناء كمية محددة لتشغيل محطات الفرات الأوسط وبغداد، وفيما نفى علمه بموعدعودة إطلاقات الغاز، أشار إلى أن قرب اكتمال العقد مع شركة إماراتية لتشغيل محطاتكركوك.

وقال موسى لوكالة شفق نيوز، إن "زيارةرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، إلى إيران كانتناجحة وأثمرت عن إطلاق 8 ملايين متر مكعب من الغاز، لتشغيل محطات الفرات الأوسطوبغداد، ولكننا أجرينا مناورة وقمنا بتشغيل محطة بسماية في بغداد لغرض زيادة ساعاتالتجهيز في العاصمة".

وأضاف أن "الجانب الإيراني ما زال يوقفالتجهيز، باستثناء هذه الكمية التي وفرها خلال زيارة السوداني، ولا نعرف متى سوفيعاود الجانب الإيراني ضخ الغاز بصورة كاملة لغرض استقرار التجهيز في المحطات الكهربائيةالتي تعتمد عليه".

الشركة الإماراتية

ووفقاً لموسى، فإن "مجلس الوزراء وافق علىالتعاقد مع شركة الهلال الإماراتية، المشغلة لحقل خورمور الغازي في جمجمال بإقليمكوردستان، حيث سيتم التعاقد معها على إنتاج 100 مقمق، وهذه الكمية ستساهم في تشغيلمحطات كركوك الغازية والدبس وملا عبد الله، بواقع 400 ميغاواط، وهذا سوف يساهم فياستقرار الإنتاج الكهربائي لمحافظة كركوك".

وأكد أن "وزارة الكهرباء أنهت الصيغةالنهائية للعقد وفي غضون الفترة المقبلة سوف يتم التعاقد مع الشركة لتزويد محطاتكركوك بالغاز عبر شبكة أنابيب، حيث أن حقل خورمور مرتبط مع كركوك بشبكة أنابيب،وهذا سيساعد بسرعة التجهيز".

الغاز التركمانستاني

وعن عقد الغاز التركمانستاني، بين المتحدث باسمالوزارة، أن "الأمور الفنية تعمل عليها وزارة الكهرباء، بعد الانتهاء منتحويل الأموال اللازمة إلى الجانب التركمانستاني عبر المصرف العراقي للتجارة TBI".

وتابع أن "العقد يتضمن على تجهيز العراقبـ20 مليون متر مكعب من الغاز، لغرض تشغيل المحطات الكهربائية، وتسديد الأمواليعتمد على كميات التجهيز، وهذا يحتاج إلى فترة زمنية".

تاريخ محطة كركوك

وافتتح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في 9آب/ أغسطس 2024، محطة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 320 ميغاواط في محافظةكركوك (250 كيلومتراً شمال العراق)، التي تعتبر من أقدم المشاريع المتلكئة، وتعدمحطة الدبس الغازية في كركوك إحدى المشاريع المتوقفة لسنوات طويلة جداً، وتعود إلىالعام 2004، وأعيد العمل بها في نهاية 2022.

ويتكوّن مشروع محطة كهرباء الدبس من وحدتينتوليديتين، ويعمل على ثلاثة أنواع من الوقود، وكان قد تم التعاقد على تنفيذه معشركة "باور مشين" الروسية عام 2000، وبدأ تجهيز المواد الرئيسية فيالعام 2004، إلا أنه تم إنهاء العقد بالتراضي في العام 2011 لعدم التوصل إلى اتفاقمع الشركة الروسية.

وعاد العمل بالمشروع مع حكومة السوداني، إذ تمالتعاقد في العام 2022 مع إحدى الشركات، وباشرت الشركات المختصة العمل في العام2023، وتم إدخال الوحدتين التوليديتين الأولى والثانية للعمل بطاقة إنتاجية 320ميغاواط، ومن شأن هذا المشروع أن يعزز من منظومة الكهرباء الوطنية بما يضمناستقرارها.

وتحتوي محافظة كركوك على محطات ملا عبد اللهبسعة إنتاج يبلغ إنتاجها بحدود 120 ميغاواط وتازة بسعة 292 ميغاواط وكركوك الجديةفي ناحية تازة.

وكشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في كانونالثاني/ يناير الجاري، عن إعادة إطلاق 625 ميغاواط من الطاقة الإيرانية إلىالعراق، فيما وصف المباحثات التي أجراها بشأن استيراد الغاز التركمانستاني بأنها"إيجابية".

ويعتمد العراق بصفة كبيرة على الغاز الإيرانيلتشغيل نحو 60% من محطات الكهرباء الغازية، في حين يعتمد الباقي على الإنتاجالمحلي الذي ما زال متواضعاً مقارنة بالاحتياجات المتزايدة.

وكانت وزارة الكهرباء قد وقعت عقداً مع إيرانفي شهر آذار/ مارس 2024، لتوريد الغاز لمدة خمس سنوات بمقدار 50 مليون متر مكعبيومياً، وتتفاوت كمياته حسب حاجة المنظومة لصالح إدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبةذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

حقل خورمور

ويقع حقل خورمور في قرية خورمور، وهي واحدة منقرى ناحية قادر كرم، في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، والتي تعد من المناطقالغنية بالموارد الطبيعية بإقليم كوردستان.

ويبلغ طول الحقل نحو 33 كيلومتراً وعرضه 4كيلومترات، بينما تصل مساحته الإجمالية نحو 135 كيلومتراً مربعاً، ويصل حجماحتياطياته إلى 17 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وتستغل شركتا "دانة غاز"و"الهلال" الإماراتيتين الحقل منذ 17 عاماً، بموجب اتفاقية حصرية معحكومة إقليم كوردستان، حصلتا على إثرها على حقوق لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق وبيعالنفط والغاز الطبيعي من حقلي خورمور وجمجمال في الإقليم.

وبموجب الاتفاقية المذكورة أطلقت الشركتانالإماراتيتان، ومقرهما إمارة الشارقة، مشروع "غاز إقليم كوردستان"،لتزويد محطات الكهرباء في الإقليم بالغاز.

ويتم ضخ الإنتاج من منشأة معالجة الغاز فيخورمور عبر خط أنابيب يمتد على طول 180 كيلومتراً، إلى محطات توليد الكهرباء فيجمجمال وبازيان وأربيل التي تنتج حالياً أكثر من ألفي ميغاواط.

وبدأ إنتاج الغاز في هذه المرافق في تشرينالأول/ أكتوبر 2008، وذلك في وقت قياسي لم يتجاوز 15 شهراً من بدء العمل علىالمشروع، وفقاً لموقع "دانة غاز".