2025-01-17 15:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأفصح وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، أبرز مشاريع الغاز خلال للعام الحالي، فيما أكد رفد الشبكة الوطنية بـ 70 مليون قدم مكعب قريباً، أشار الى أن نسبة الغاز المستثمر وصلت إلى أكثر من 67 بالمئة.وقال وزير النفط حيان عبد الغني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك برامج طموح نفذتها وزارة النفط في موضوع الغاز والمنتجات النفطية الأخرى التي هي ضمن إنتاج المصافي، وكان هنالك اهتمام كبير في موضوع الغاز بضوء الحاجة الملحة لهذا الوقود لتشغيل محطات الكهرباء"، مبيناً أن "الوزارة أعدت برنامجاً طموحاً خلال العام 2024 والأعوام القادمة لإنجاز عدد من الفعاليات المهمة التي من خلالها يمكن استثمار وإضافة كميات من الغاز الى الغاز المستثمر حالياً".وأضاف أن "العراق اليوم يستورد الغاز من الجارة إيران ويكلف الدولة مبالغ كبيرة إضافة الى أن هذا الغاز لا يمكن إدامة توريده بضوء الظروف الخاصة للجارة إيران، حيث يتم أحياناً قطع هذا الغاز أو تقليل كمياته والذي ينعكس على توليد الطاقة الكهربائية".ولفت عبد الغني الى أن "شركة غاز البصرة، وهي شركة مشتركة من غاز الجنوب، وشركة (شل) وشركة (متسوبيشي) تقوم بإنجاز معملين هما (بصرة ngl) رقم واحد و(بصرة ngl) رقم اثنين حيث إن (بصرة ngl) رقم واحد تم إنجازه، وإضافة ما يصل الى 70 مليون قدم مكعب من الغاز الى الشبكة الوطنية، إضافة الى أن (بصرةngl) رقم اثنين وصل الى مراحل متقدمة، ومن المؤمل أن ينجز في الربع الأول من هذا العام 2025، ليضيف كمية إضافية من الغاز المستثمر"، مبيناً أنه "من المؤمل من (بصرة رقم واحد) و(بصرة رقم اثنين) تحقيق ما يزيد عن 140 مليون قدم مكعب من الغاز، سيوجه الى الشبكة الوطنية، إضافة الى ما يحققه العراق من السوائل المنتجة من هذا الغاز".وأوضح أنه: "في بداية تشكيل الحكومة كانت نسبة الغاز المستثمر تصل الى 53% أما الآن فقد وصلت الى أكثر من 67 %، وهذه النسبة تعتبر نسبة عالية بضوء الكميات الكبيرة من الغاز التي يتم استثماره، إضافة الى أنه لدينا مشروع استثمار غاز الفيحاء بطاقة 130 مليون قدم مكعب تم إنجازه خلال العام 2024 من قبل الشركة المشغلة لحقل الفيحاء، وهو مشروع واعد، حيث تعمل شركة نفط البصرة على إنجاز الأنبوب الناقل بعد حلّ مشكلة أصحاب الأراضي والمزارعين باتخاذ قرار من مجلس الوزراء لدفع تعويضات، وخلال شهر سوف يتم إنجازه والاستفادة من هذا الغاز"، مشيراً إلى أن "كميات الغاز المستثمرة في حقل الفيحاء سوف تولد سوائل عبارة عن غاز سائل ومكثفات، ويتم توجيه 100 مليون قدم مكعب من هذا الغاز كغاز جاف الى شبكة الأنابيب الوطنية".وبين عبد الغني أن عام 2025 سيكون مليء بالإنجازات الكبيرة وأحداها هو مشروع (توتال) الذي يعتبر مشروع جنوب العراق المتكامل، حيث يتضمن هذا المشروع تنفيذ وحدتين، كل وحدة 300 مليون قدم مكعب مما يعني 600 مليون قدم مكعب من الغاز سوف يتم استثماره"، موضحاً أن "مشاريع الغاز دائماً تكون فترة تنفيذها طويلة من 3 سنوات الى 5 سنوات، لذلك ذهبنا مع شركة (توتال) لتنفيذ مرحلة معجلة لهذا المشروع يتم إنجازها بالكامل خلال العام 2025 بطاقة 50 مليون قدم مكعب من الغاز".وتابع أن "مشروع شركة (توتال) سيكون إنجازاً كبيراً لهذا المشروع، وكذلك لشركة نفط البصرة وشركة غاز الجنوب كونه سيستثمر الغاز الذي يحرق حالياً"، لافتاً إلى أنه "خلال عام 2025 سوف تتم المباشرة باستثمار غاز الضغط الواطي، وهو غاز ثقيل يسبب تلوثاً من خلال حرقه، ولكن عملية الاستثمار تحتاج الى أكثر من سنة، ولذلك سوف ينفذ هذا المشروع على مراحل".