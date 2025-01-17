ميسان.. الجهد الخدمي يعلن تأهيل ثلاث مناطق بالكامل والعمل في 20 أخرى

2025-01-17 15:45:01 - المصدر: واع

ميسان -واع- حيدر الجيزانيأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي في ميسان، اليوم الجمعة، تأهيل ثلاث مناطق بالكامل بقضاء المجر الكبير في المحافظة.وقال رئيس فريق الجهد الخدمي عبد الرزاق المالكي، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "فريق الجهد الخدمي افتتح ثلاثة مناطق في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان بعد إعادة تأهيلها بالكامل"، مبيناً أن "أعمال الجهد تضمنت إنشاء شبكات للماء والصرف الصحي، إضافة الى الأرصفة وتبليط الطرق في مناطق الكشاشية وهنيدي والمئة دار في القضاء".وأضاف أن "المناطق أعلاه كانت تعاني من إهمال وحرمان وسوء الخدمات لسنوات طويلة، وأصبحت اليوم تمتلك منظومة نظامية للماء والكهرباء والصرف الصحي وفقاً لمبادرة رئيس الوزراء لايصال الخدمات الى المناطق المحرومة".وتابع، أن "فريق الجهد الخدمي أنجز قرابة 80 مشروعاً في ميسان شملت مختلف القطاعات في حين شهد هذا العام استهداف عشرين مشروعاً استجابة لمناشدات الأهالي في عدد من المناطق".