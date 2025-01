الجمارك تعلن عدم تسجيل دخول أي ذهب مزيف الى العراق

2025-01-17 16:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، عن إحباط الكثير من عمليات تهريب الذهب، فيما أكدت عدم تسجيل دخول أي ذهب مزيف الى البلاد. وقال مدير عام الهيئة حسن العكيلي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "‏الذهب دخل حديثاً ومباشرة الى مطار بغداد الدولي"، موضحاً أنه "لم يتم حتى الآن اكتشاف ذهب مزيف". وأضاف أن "الهيئة تمكنت […]

