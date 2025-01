2025-01-17 16:00:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة توقعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تسارع النمو الاقتصادي في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون خلال العام الحالي مدعومًا بتعافي إنتاج النفط وتقدم مشاريع الاستثمار. وقدرت أن يتسارع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 2.9% في عام 2025، مقارنة بتقديرات نحو 2.1% لعام 2024. وأرجعت التسارع إلى النمو […]

The post العراق بصدارة الدول النفطية التي تقود النمو في الشرق الأوسط خلال 2025 appeared first on جريدة المدى.