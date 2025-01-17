2025-01-17 16:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

خرج عشرات المواطنين، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، في مسيرات جماهيرية للاحتفال بانتصار غزة وتطبيق وقف إطلاق النار، وذلك في حي الجامعة في العاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم" إن "عشرات المواطنين خرجوا بعد صلاة الجمعة في حي الجامعة بالعاصمة بغداد في مسيرات احتفالية بانتصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".

ورفع المشاركون أعلام فلسطين وحركة حماس ورددوا شعارات تحيي انتصار الشعب الفلسطيني ضد آلة القتل الإسرائيلية.

وهتف المشاركون "غزة لن ولم تركع"، و"غزة شوكة بعين كل من طّبع"، مؤكدين أنها استطاعت الصمود في وجه أعتى قوة في الشرق الأوسط وكبدت العدو الإسرائيلي خسائر فادحة أجبرته على القبول بوقف عدوانه والخضوع للشروط الفلسطينية فيما يخص اتفاق وقف إطلاق النار.