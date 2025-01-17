"لقائي مع مسعود بارزاني مصدر سعادة".. عبدي يغرد بشأن اجتماع أربيل

2025-01-17 16:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي،يوم الجمعة، عن تفاصيل مباحثاته مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في أربيل عاصمةإقليم كوردستان.

وكتب عبدي، في تدوينة له على منصة إكس: "كان لقاؤنامع الرئيس مسعود بارزاني مصدر سعادة.. ناقشنا عملية التغيير التي تمر بها سوريا".

وأضاف: "أكدنا بشكل مشترك أن موقف الكورد في سوريايجب أن يكون موحداً وأن الحوار مع دمشق يجب أن يحمي حقوق الشعب الكوردي سلميا.. وأكدناأيضاً أن أهمية الوحدة الكوردية والاستقرار الإقليمي بشكل عام وهي مسؤوليتناجميعاً".

وكان عضو بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أكدأمس الخميس، "المحادثات بين بارزاني وعبدي، ركزت على توحيد الموقف الكورديداخل سوريا واستكشاف سبل فصل قوات سوريا الديمقراطية عن حزب العمال الكوردستاني".

وأضاف المسؤول، أن زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستانياعتبر أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تفتح الأبواب أمام دعم دولي أوسع، وخاصة من خلالعلاقات الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع كل من الولايات المتحدة وتركيا.

وأشار إلى أن بارزاني أكد أيضًا على أهمية "تقديمجبهة كوردية موحدة في سوريا للتفاوض مع الحكومة السورية الجديدة بحكم الأمر الواقعمن موقع قوة"، لافتاً إلى أن "المكاسب السياسية الكوردية في العراق، بمافي ذلك الاعتراف الدستوري، يمكن أن تكون نموذجًا لكورد سوريا".

ويتمتع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق بعلاقاتودية مع تركيا وكان على خلاف مع قوات سوريا الديمقراطية وغيرها من الجماعاتالمتحالفة مع حزب العمال الكوردستاني.

وزار عبدي، مدينة أربيل، أمس الخميس، واجتمع مع الزعيمالكوردي مسعود بارزاني، وأجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفانبارزاني، مضيفاً أن عبدي أنهى جدول أعمال زيارته وعاد إلى سوريا.

كما أصدر المكتب الإعلامي للزعيم الكوردي مسعود بارزاني،بيانا، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "لقاء الزعيم الكوردي مع القائد العام لقواتسوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي في أربيل، بحث الوضع في سوريا وآخر التطوراتالأمنية والسياسية، بالإضافة إلى الإطار العام لتعامل الأطراف الكوردية مع الوضعالجديد في سوريا وكيفية اتخاذ موقف مشترك للأحزاب الكوردية في سوريا".

وأضاف أنه "اللقاء شهد التأكيد على أن الأحزابالكوردية في سوريا يجب أن تقرر مصيرها دون أي تدخل، وبالطرق السلمية بما يضمنحقوقها في الوحدة والتضامن مع الحكام الجدد في سوريا للوصول إلى التفاهم والاتفاق،وأن تكون عامل سلام وأمن، والاستقرار ومنع المعاناة التي حلت بالشعب الكورديوالمكونات الأخرى في سوريا".