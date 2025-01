2025-01-17 17:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مباحثاته مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في أربيل. وكتب عبدي، في تدوينة له على منصة إكس: "كان لقاؤنا مع الرئيس مسعود بارزاني مصدر سعادة.. ناقشنا عملية التغيير التي تمر بها سوريا". وأضاف: "أكدنا بشكل مشترك أن موقف الكرد في سوريا يجب أن […]

The post مظلوم عبدي يكشف تفاصيل لقائه بمسعود بارزاني في أربيل appeared first on جريدة المدى.