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مظلوم عبدي يكشف تفاصيل لقائه بمسعود بارزاني في أربيل

مظلوم عبدي يكشف تفاصيل لقائه بمسعود بارزاني في أربيل
مظلوم عبدي يكشف تفاصيل لقائه بمسعود بارزاني في أربيل
2025-01-17 17:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل مباحثاته مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في أربيل. وكتب عبدي، في تدوينة له على منصة إكس: "كان لقاؤنا مع الرئيس مسعود بارزاني مصدر سعادة.. ناقشنا عملية التغيير التي تمر بها سوريا". وأضاف: "أكدنا بشكل مشترك أن موقف الكرد في سوريا يجب أن […]

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